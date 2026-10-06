Il Milan guarda già al prossimo appuntamento europeo. Dopo la prima parte di stagione, i rossoneri si preparano a tornare protagonisti in Europa League e il prossimo appuntamento a San Siro sarà quello contro il Ferencváros. Il club ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la sfida.

Milan-Ferencváros, tutte le fasi della vendita

La vendita è partita con una fase riservata agli abbonati Plus, che potranno acquistare fino a quattro biglietti nei settori disponibili dalle ore 15 di oggi, martedì 6 ottobre, fino alle 12 di mercoledì 7 ottobre.

Successivamente toccherà agli altri abbonati alla stagione 2026/27. La loro finestra sarà aperta dalle 15 di mercoledì 7 ottobre fino alle 12 di venerdì 9 ottobre, sempre con la possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi.

Poi toccherà ai Milan Club

A partire dalle 15 di mercoledì 7 ottobre e fino alle 12 di venerdì 9 ottobre sarà inoltre attiva la fase dedicata agli affiliati ai Milan Club. Anche in questo caso sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti, che dovranno essere intestati a titolari della tessera socio Milan Club.

La vendita libera scatterà invece dalle 15 di venerdì 9 ottobre, fino a esaurimento della disponibilità.

I prezzi per la sfida di Europa League

Il Milan ha comunicato che il prezzo dei biglietti partirà da 14 euro nella fase dedicata agli abbonati. Sono previste inoltre tariffe speciali per Under 16 e Over 60 in diversi settori dello stadio.

San Siro si prepara quindi ad accogliere nuovamente il Milan in Europa League. Per la squadra di Ruben Amorim sarà un altro appuntamento importante all'interno di un calendario particolarmente intenso.