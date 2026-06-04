Leon Goretzka al Milan, affare fatto? Macché, la situazione è tutt'altro che scritta e ben differente da quella che sembrava solo qualche mese fa. Il centrocampista tedesco andrà in scadenza di contratto e dopo diverse stagioni ha intenzione di iniziare una nuova avventura ben lontano dalla Germania e dal Bayern Monaco. Il Milan si era mosso con largo anticipo anche grazie a Furlani, Moncada e Tare oltre che su richiesta di Max Allegri, ma tutto cambia ora che dovrebbe arrivare una nuova guida tecnica. Andiamo nel dettaglio a cercare di capire se effettivamente Leon Goretzka effettivamente vestirà la maglia del Milan nel corso della prossima stagione.

Il centrocampista tedesco, indosserà la maglia rossonera?

Leon Goretzka

Ad oggi la situazione è tutta da scrivere, visto che era proprio Max Allegri il primo sponsor dell'arrivo di questo centrocampista. Adesso la situazione è tutta da riscrivere e soprattutto bisognerà parlare nuovamente con il calciatore una volta che arriva la nuova guida tecnica e che quest'ultima condividerà un ipotetico acquisto di questo tipo. Il tempo, però, inizia a stringere e di conseguenza bisogna anche capire quali potrebbero essere le maggiori contendenti che possono mettersi in mezzo e di conseguenza togliere la possibilità di arrivare al colpo finale.

C'è sicuramente una contendente

Max Allegri continuerà la sua carriera e lo farà sempre in Italia, in una società importante come. Di conseguenza non bisogna escludere a prioriche potrebbe portare alla conclusione di questo affare a favore dei Partenopei. Goretzka piace anche e non poco in altre parti dell'Europa come la Premier League, ma al momento il team rossonero è ancora in pole position. Non resta che attendere il passare delle settimane per capire meglio questa situazione enonostante i diversi cambiamenti che sono in programma per la società.