Il Milan e Leon Goretzka potrebbero non chiudere il loro affare che sembrava già ben impostato. Il punto e tutti i dettagli sul colpo
Leon Goretzka al Milan, affare fatto? Macché, la situazione è tutt'altro che scritta e ben differente da quella che sembrava solo qualche mese fa. Il centrocampista tedesco andrà in scadenza di contratto e dopo diverse stagioni ha intenzione di iniziare una nuova avventura ben lontano dalla Germania e dal Bayern Monaco. Il Milan si era mosso con largo anticipo anche grazie a Furlani, Moncada e Tare oltre che su richiesta di Max Allegri, ma tutto cambia ora che dovrebbe arrivare una nuova guida tecnica. Andiamo nel dettaglio a cercare di capire se effettivamente Leon Goretzka effettivamente vestirà la maglia del Milan nel corso della prossima stagione.
Il centrocampista tedesco, indosserà la maglia rossonera?
Ad oggi la situazione è tutta da scrivere, visto che era proprio Max Allegri il primo sponsor dell'arrivo di questo centrocampista. Adesso la situazione è tutta da riscrivere e soprattutto bisognerà parlare nuovamente con il calciatore una volta che arriva la nuova guida tecnica e che quest'ultima condividerà un ipotetico acquisto di questo tipo. Il tempo, però, inizia a stringere e di conseguenza bisogna anche capire quali potrebbero essere le maggiori contendenti che possono mettersi in mezzo e di conseguenza togliere la possibilità di arrivare al colpo finale.
C'è sicuramente una contendenteMax Allegri continuerà la sua carriera e lo farà sempre in Italia, in una società importante come il Napoli. Di conseguenza non bisogna escludere a priori un possibile intervento che potrebbe portare alla conclusione di questo affare a favore dei Partenopei. Goretzka piace anche e non poco in altre parti dell'Europa come la Premier League, ma al momento il team rossonero è ancora in pole position. Non resta che attendere il passare delle settimane per capire meglio questa situazione e se l'investimento verrà confermato nonostante i diversi cambiamenti che sono in programma per la società.
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