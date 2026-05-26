Nel nuovo progetto del Milan concepito da Gerry Cardinale non c'è posto per i ritorni di Adriano Galliani e Paolo Maldini.

Maldini verso la Turchia

Il cast per la panchina

Negli ultimi giorni, si è spesso discusso del possibile rientro dinella squadra, ma questo non accadrà. Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, "Né Adriano Galliani, che si è visto qualche mese fa, né Paolo Maldini, un grande campione rispettato da Cardinale, torneranno. Sebbene sarebbe una scelta semplice per placare i tifosi arrabbiati, secondo la visione del proprietario, Maldini ha dimostrato di non voler contribuire a costruire una squadra. Il passato non tornerà".Recentemente,per incontrare, uno dei candidati alla presidenza del, con il quale ha avuto modo di confrontarsi su temi calcistici e strategie. La leggenda delha condiviso alcune foto e un messaggio sul suo profilo Instagram per raccontare il fine settimana: "Ho trascorso un bellissimo momento a Istanbul con Hakan Safi. Una mente brillante nel calcio, un leader appassionato e, cosa più importante, un vero amico. Abbiamo avuto approfonditi scambi sul calcio e sono certo che avremo altre occasioni per condividere momenti assieme in futuro".Con l'uscita ufficiale diche è stato licenziato insieme a, ilè attualmente impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore. Una decisione verrà presa nei prossimi giorni e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, i nomi che stanno valutando i rossoneri includono, molto apprezzato in via Aldo Rossi in questo momento,, che ha già guidato un club di prim'ordine come il Barcellona,che lascerà il Crystal Palace dopo la finale di Conference League di domani, e, attuale allenatore degli Stati Uniti di Christian Pulisic. Tuttavia, attenzione alle possibili sorprese, poiché molti intermediari e agenti stanno suggerendo anche altri nomi.ha chiaro in mente il tipo di allenatore che desidera per il suo Milan: cerca un tecnico la cui filosofia sia opposta a quella di Max Allegri, quindi sta cercando un profilo che adotti un calcio proattivo, contemporaneo e ad alta intensità. In pole position ci sarebbe Iraola, che ha svolto un ottimo lavoro alla guida del Bournemouth: lo spagnolo avrebbe già avuto un contatto con il leader di RedBird.