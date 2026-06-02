Allegri sente già odore del mare partenopeo ma non può iniziare a pensare al Napoli se prima non risolve il contratto con il Milan. I rossoneri hanno esonerato Max pertanto dovrebbero pagargli ancora il tempo rimanente nel contratto: serve una buonuscita per non ledere a nessuna delle due parti.

Da un lato il tecnico livornese non vuole rimanere senza panchina. Dopo il disastro rossonero deve ripartire subito e De Laurentis lo sta aspettando con una seconda chance immediata. Dall'altra c'è il Milan che rischia di poter pagare ben 13 milioni lordi ad Allegri se le cose non dovessero andare in porto.

Il dramma è rappresentato dalla richiesta di Allegri di 5 milioni totali per sé e per il suo staff ma la dirigenza rossonera (o quello che ne rimane) non vorrebbe esborsare cifre troppo esose. Repubblica avrebbe riferito che il Milan avrebbe proposto 500mila euro di uscita. Secondo i giornali questo braccio di ferro potrebbe indurre Allegri a rimanere fermo un anno, rifiutando il Napoli per percepire da casa ben 13 milioni e 600mila euro lordi e il Milan sarebbe obbligato a pagare tutta la cifra.

Sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha analizzato la situazione del Milan affermando

"A partire da domani inizia una settimana che potrebbe determinare il futuro del nuovo Milan guidato da Gerry Cardinale. Questo è precisamente l'elemento distintivo da cui partire: da ora in avanti, tutte le decisioni riguardanti la gestione del club rossonero, inclusi allenatore e direttore sportivo (nel caso di Ralf Rangnick, attuale commissario tecnico dell'Austria impegnato nei prossimi mondiali), saranno responsabilità della proprietà, quindi attribuite direttamente a Cardinale, che desidera porre fine alla stagione delle deleghe iniziata nell'estate del 2022, dopo aver acquisito il Milan da Elliott, in seguito al trionfo nel campionato guidato da Paolo Maldini e Stefano Pioli".

"Negli ultimi tempi, mentre i tifosi rossoneri hanno iniziato a criticare Ibra, lo svedese sta per partire per gli Stati Uniti dove seguirà il torneo mondiale e parteciperà come commentatore per Fox Sports. Zlatan sembra intenzionato a mantenere lo stesso profilo marginale che ha avuto all'inizio della scorsa stagione dopo l'arrivo di Tare e Allegri. Ha preso parte alla fase di individuazione dei profili ma sarà assente per quanto riguarda le decisioni finali. Pertanto, in attesa di scoprire chi saranno le figure principali, sul fronte operativo Gerry Cardinale può contare sul supporto di Massimo Calvelli, che ha ricevuto dal recente consiglio d'amministrazione rossonero i poteri per sostituire Giorgio Furlani, sebbene non nella funzione di amministratore delegato. Un’indiretta conferma di ciò è giunta dagli sviluppi della negoziazione tra Allegri e il Milan riguardo alla risoluzione consensuale del contratto che unisce il tecnico e il suo staff al club (il valore finanziario è di 14 milioni di euro). "