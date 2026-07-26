Il futuro di Rafael Leao continua ad essere uno dei temi più caldi e più discussi del calciomercato rossonero. Negli ultimi giorni si è parlato di una manifestazione d’interesse da parte del Fenerbahçe. Notizia subito smentita dal club turco, che attraverso un comunicato ha negato di aver presentato un'offerta al Milan o al giocatore, glissando così i rumors che parlavano di un'operazione dal valore complessivo vicino ai 100 milioni di euro tra cartellino e ingaggio.

La situazione attuale

Secondo quanto viene riferito nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il comunicato della squadra di Istanbul, ha allontanato almeno per il momento ogni notizia in merito ad una trattativa già avviata tra i due club. Una presa di posizione che però allo stato attuale non chiude definitivamente la possibilità di vedere Rafa Leao sulle rive del Bosforo. Le notizie diffuse e circolate giorni scorsi, infatti, non raccontavano di una proposta formale già recapitata al Milan, bensì di un interesse concreto della società turca , intenzionata a valutare i costi e la fattibilità dell'operazione.

Tuttavia lo scoglio principale riguarda soprattutto i tempi di un’eventuale trattativa. Il Fenerbahçe vorrebbe presto completare la rosa, allo stesso tempo resta però in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro sul fronte europeo.

La qualificazione alla prossima Champions League rappresenterebbe infatti un fattore determinante sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo dell'attrattività del progetto. Qualora infatti la squadra turca, riesca ad accedere alla prossima edizione della massima competizione europea, Leao potrebbe essere affascinato dall’ipotesi di mettersi in mostra in palcoscenici importanti.

Strategia del Fenerbahçe?

Sappiamo bene come il calciomercato sia sempre pronto a regalarci continue sorprese e colpi di scena. Comunicati, notizie e smentite varie, rientrano perfettamente nelle regole del “gioco” ed è proprio così che i vari club arrivano poi a piazzare il grande colpo.

In virtù di tutto ciò, la presa di posizione del Fenerbahçe potrebbe rivelarsi come una mossa strategica attuata dalla dirigenza turca. La stessa società, in passato, ha già negato pubblicamente l'esistenza di operazioni che si sono poi concretizzate pochi giorni dopo, dimostrando come le strategie comunicative rientrino alla perfezione negli schemi del calciomercato.

La posizione del Milan

Dal canto suo, il Milan, qualora venga presentata un’offerta ritenuta congrua al valore del calciatore non si opporrà a priori alle cessione del portoghese. Anzi, un’eventuale cessione di Rafa Leao, permetterebbe al club rossonero di incassare un notevole tesoretto e proseguire con le operazioni in entrata. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: completare il processo di rafforzamento intrapreso e proseguire con investimenti logici e mirati. A tal proposito, rimane sempre viva la pista che porta a Kostantinos Karetsas, giovane talento greco del Genk. Trattativa non facile per l’interesse del Borussia Dortmund, il Milan ha però tenuto i colloqui vivi e la speranza di trovare gli accordi c’è ancora.

Il Milan resta in attesa

La dirigenza rossonera, resta dunque in attesa, con la speranza che ben presto si faccia chiarezza sulla situazione.

Tuttavia, si sta parlando di un giocatore importante e con una richiesta economica considerevole, la sensazione è quindi che la vicenda non si risolverà nel giro di poco tempo. I prossimi giorni, saranno quindi importanti per capire le prossime mosse del Fenerbahçe e se la smentita della dirigenza era veramente reale,