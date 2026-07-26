La dirigenza rossonera continua a guardare con molta attenzione il mercato dei difensori. Dopo la notizia di ieri dell’infortunio di Mario Gila, oggi lo spagnolo si sottoporrà agli esami strumentali, il Milan avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo da consegnare a Ruben Amorim.

Stando a quanto viene riportato dal quotidiano catalano El Nacional, gli uomini di mercato del club meneghino starebbero seguendo Gerard Martín, difensore classe 2002 attualmente in forza al Barcellona. La società rossonera sarebbe seriamente intenzionata a sferrare l’affondo decisivo, preparando un’offerta economica da 35 milioni di euro per convincere i blaugrana a privarsi del giocatore.

La strategia del Milan

Nonostante sulle tracce del giovane terzino spagnolo ci sia anche il forte pressing del Chelsea, al momento i rossoneri sembrerebbero essere in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Un’operazione che qualora vada in porto, dimostrerà la volontà del club di proseguire sulla scelta di puntare su profili giovani e di prospettiva internazionale.

Nelle prossime settimane si attendono ulteriori sviluppi per capire se l’offerta da 35 milioni basterà a sbloccare la trattativa con il Barcellona.