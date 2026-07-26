Il futuro di Samuel Chukwueze continua a restare al centro di attente valutazioni e osservazioni in casa Milan. Nella prima amichevole estiva contro il Celtic, terminata 2-2, il nigeriano è entrato nel secondo tempo e si è messo subito in luce, disputando una buona prestazione e fornendo l’assist per il secondo gol di Francesco Camarda.

Stando alle ultime notizie riportate dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la linea del Milan sembra essere tracciata: la società vuole permettere a Chukwueze di lavorare con continuità e crescere insieme al gruppo. Per tale motivo, nelle ultime settimane la dirigenza ha deciso di declinare alcune offerte che sarebbero arrivate per il giocatore, confermando così l’orientamento di voler puntare sul classe 1999.

Allo stato attuale il tecnico portoghese è molto soddisfatto dell’esterno e gli sta trasmettendo tutta la fiducia necessaria per potergli garantire un futuro nel Milan. Le prossime settimanel saranno quindi decisive per capire se il nigeriano potrà rivelarsi come un acquisto inaspettato per il club di Via Aldo Rossi.