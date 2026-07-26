Nel corso della prima amichevole estiva del Milan, disputatasi ieri al Celtic Park e terminata con il risultato di 2-2, non sono arrivate buone notizie per Rubén Amorim. Difatti, il tecnico portoghese deve subito fare i conti con il primo infortunio della stagione.

A fermarsi è stato Mario Gila: entrato all'intervallo, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 68’ lasciando spazio al giovane Vladimirov. Circa 20 minuti di gioco prima di uscire per infortunio, lo spagnolo ha infatti avvertito un indurimento alla coscia destra e ha preferito fermarsi. Nella giornata di oggi verranno effettuati gli esami strumentali per avere un quadro chiaro della situazione.