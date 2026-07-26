Arrivano buone notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni fisiche di Mario Gila. Il difensore spagnolo, costretto a lasciare il campo in anticipo nel corso della prima amichevole estiva giocata ieri pomeriggio contro il Celtic, si è sottoposto nella giornata odierna agli accertamenti clinici per chiarire l’entità del problema accusato durante il match.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrale hanno evidenziato un semplice risentimento al retto femorale destro, escludendo completamente la presenza di lesioni muscolari. Una diagnosi che fa tirare un grande sospiro di sollievo allo staff medico rossonero e al tecnico Ruben Amorim.

Il risentimento muscolare verrà monitorato quotidianamente dallo staff sanitario del Milan per gestire al meglio il recupero del calciatore ed evitare qualsiasi rischio di ricaduta in vista della preparazione estiva.