Il Milan sta già lavorando per capire quale sarà la nuova coppia a cui affidare la direzione del club nel corso della prossima stagione. La sensazione è che dal punto di vista dirigenziale la figura di Ralf Ragnick possa trovare sempre più spazio e di conseguenza si possa ufficialmente consumare quel matrimonio che ha preso quota ben sei stagioni fa, ma che non si era ancora mai realizzato. Allo stesso tempo, occorre cercare di capire quale potrebbe essere il tecnico che dovrà guidare la squadra per tutta la stagione che verrà. Una scelta tutt'altro che semplice e di conseguenza non possiamo fare altro che passare ai dettagli sul colloquio con il candidato numero uno.

L'idea numero uno dei rossoneri di Milano

Il secondo profilo osservato

Milan

, il profilo che piace profondamente alla squadra di Milano arriva dall'altra parte dell'Europa più precisamente dall'Inghilterra. Nel corso dell'ultima settimana si è aggiudicato la Conference League ed è pronto per mettersi in mostra anche in una piazza decisamente più importante e con più pressioni. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di. Il tecnico che ben si è comportato nel corso di questi anni, ha grande voglia di dire la sua in Serie A e proprio oggi andrà in scena il colloquio. Passiamo anche ai dettagli sul secondo profilo osservato dal club di Milano.Non solo il coach tedesco, ma anche. Per avere la risposta definitiva, molto probabilmente, bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana. Un weekend di fuoco è quello che, con la società che non vede l'ora di poter dare delle risposte ai suoi tifosi dopo 10 giorni di totale confusione in cui si sta facendo fatica a capire