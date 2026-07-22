Luka Modric e il Milan, proseguiranno la loro avventura insieme. Una notizia che era già nell’aria da diversi giorni, e come vi avevamo raccontato, questa sarebbe la stata settimana cruciale per definire gli ultimi accordi.

Nonostante la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League e l’addio di Massimiliano Allegri, sembravano poter allontanare il fuoriclasse croato dal Milan, il classe 1985 ha dimostrato attaccamento alla maglia decidendo di prolungare la sua avventura in rossonero anche per la stagione 2026/27.

Un ruolo importante su questa decisione è stato svolto dalla dirigenza rossonera e dal neo allenatore Rubén Amorim, che hanno spinto affinché il centrocampista restasse ancora nel club meneghino.

I dettagli del contratto

In queste ore Modric ha raggiunto l'intesa verbale con il Milan per un nuovo contratto.

Si attende ora solo l’ufficialità da parte del club: entro la fine di questa settimana il croato firmerà un accordo annuale fino a giugno 2027 da circa 3,5 milioni di euro netti. Cifre identiche a quelle percepite nella scorsa stagione.