Goeffrey Moncada ha terminato il suo percorso in rossonero qualche ora dopo l'incredibile conclusione di questa stagione. Una vera e propria debacle per la squadra di Milano che dal sogno scudetto si è trovata al quinto posto e fuori da quello che sarebbe dovuto essere l'obiettivo minimo: la Champions League. Proprio per questo motivo la decisione della società è stata quella di rifondare e farlo anche dai ruoli dirigenziali. Una notizia che Moncada non sembra aver preso di cattivo grado, visto che si sta già rimettendo in moto ed è pronto per iniziare la sua seconda avventura nella massima serie ma non del calcio italiano, bensì di quello francese.

Moncada approda nella massima serie del calcio francese

Geoffrey Moncada

Oramai è tutto fatto, visto che sembra essere tutto in ordine e di conseguenza pare essere solo una questione di dettagli prima che si possa arrivare all'annuncio fondamentale ed ufficiale. Goeffrey Moncada ha grande voglia di mettersi in mostra e rilanciarsi dopo queste due stagioni, proprio per questo motivo la sua prossima avventura potrebbe essere sempre in Europa e in una massima categoria ma spostato ad ovest di qualche centinaio di kilometri rispetto Milano. Il suo nuovo incarico (salvo clamorosi colpi di scena) sarà al Nizza. Andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le richieste che andrà a fare il club francese.

Le richieste del club francese

è davvero questione di istanti anche se al momento non è ancora chiaro quale sarà il ruolo che andrà a ricoprire in una delle squadre più blasonate di tutte la Francia, ma che sta affrontando un momento decisamente complesso. Una situazione non semplice quella in cui si andrà a gettare il francese, ma anche una prova del nove e la chance di separarsi dal binomio costruito con Furlani nelle ultime due annate.