Goeffrey Moncada ha voglia di rimettersi subito in gioco e nonostante due stagioni al di sotto delle aspettative ha già la sua nuova meta
Goeffrey Moncada ha terminato il suo percorso in rossonero qualche ora dopo l'incredibile conclusione di questa stagione. Una vera e propria debacle per la squadra di Milano che dal sogno scudetto si è trovata al quinto posto e fuori da quello che sarebbe dovuto essere l'obiettivo minimo: la Champions League. Proprio per questo motivo la decisione della società è stata quella di rifondare e farlo anche dai ruoli dirigenziali. Una notizia che Moncada non sembra aver preso di cattivo grado, visto che si sta già rimettendo in moto ed è pronto per iniziare la sua seconda avventura nella massima serie ma non del calcio italiano, bensì di quello francese.
Moncada approda nella massima serie del calcio francese
Oramai è tutto fatto, visto che sembra essere tutto in ordine e di conseguenza pare essere solo una questione di dettagli prima che si possa arrivare all'annuncio fondamentale ed ufficiale. Goeffrey Moncada ha grande voglia di mettersi in mostra e rilanciarsi dopo queste due stagioni, proprio per questo motivo la sua prossima avventura potrebbe essere sempre in Europa e in una massima categoria ma spostato ad ovest di qualche centinaio di kilometri rispetto Milano. Il suo nuovo incarico (salvo clamorosi colpi di scena) sarà al Nizza. Andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le richieste che andrà a fare il club francese.
Le richieste del club franceseSecondo Tuttosport è davvero questione di istanti anche se al momento non è ancora chiaro quale sarà il ruolo che andrà a ricoprire in una delle squadre più blasonate di tutte la Francia, ma che sta affrontando un momento decisamente complesso. Una situazione non semplice quella in cui si andrà a gettare il francese, ma anche una prova del nove e la chance di separarsi dal binomio costruito con Furlani nelle ultime due annate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA