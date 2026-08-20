Come vi abbiamo raccontato in precedenza, il futuro di Santiago Gimenez continua a tenere banco in casa Milan. L'attaccante messicano resta in uscita e il Porto prosegue i contatti con il club rossonero nel tentativo di trovare un accordo per il suo trasferimento.

Dopo il rifiuto della prima proposta presentata dai portoghesi, la trattativa non si è però fermata. A confermarlo è stato Matteo Moretto, intervenuto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Moretto: “Le trattative vanno avanti”

L'esperto di mercato ha fatto il punto sulla situazione, sottolineando come i contatti tra Milan e Porto siano ancora in corso.

“Le trattative vanno avanti, come ha detto anche il papà di Gimenez, che ha confermato anche che il Milan ha rifiutato la prima offerta del Porto”.

Il riferimento è alla proposta iniziale presentata dal club portoghese, che non ha soddisfatto le richieste economiche del Milan. Per questo motivo, i rossoneri hanno deciso di dire no, ma le due società continuano a lavorare per cercare un punto d'incontro.

Il Porto dovrà alzare l'offerta

Il prossimo passo della trattativa dipenderà quindi dalla volontà del Porto di migliorare la propria proposta. Il club portoghese dovrà capire fino a che punto potrà spingersi per convincere il Milan a lasciar partire Gimenez.

“Bisogna capire se e quanto il Porto è disposto ad alzare la sua proposta per l'attaccante messicano”, ha concluso Moretto.

La trattativa resta dunque aperta e le prossime ore potrebbero essere importanti per capire se il Porto presenterà una nuova offerta. Il Milan attende segnali concreti e, in caso di rilancio, potrebbe valutare nuovamente l'operazione per il centravanti messicano.