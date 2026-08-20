Santiago Gimenez resta tra i giocatori in uscita dal Milan e il suo futuro potrebbe essere in Portogallo. L'attaccante messicano avrebbe già dato il proprio via libera al trasferimento al Porto, ma tra i due club manca ancora l'accordo definitivo.

La trattativa resta aperta, come confermato anche da Christian Eduardo Gimenez, padre del centravanti rossonero, intervenuto ai microfoni di Fox Sports Mexico. L'ex calciatore ha fatto il punto sulla situazione del figlio, parlando sia del possibile trasferimento sia dell'esperienza vissuta al Milan.

Milan e Porto ancora distanti sulla formula

Il Porto ha presentato una prima proposta al Milan sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una formula che il club rossonero ha però deciso di respingere.

Il Milan punterebbe invece a un prestito oneroso con diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo, per un'operazione complessiva da circa 20 milioni di euro. Le posizioni restano dunque ancora distanti, anche se i contatti tra le due società proseguono.

A confermarlo è stato anche il padre di Gimenez: “Santiago sta bene. Ci sono delle trattative in corso. Il Porto aveva presentato una prima proposta al Milan, che però non è stata accettata dai rossoneri. C'è comunque una trattativa tra i due club”.

Il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento in Portogallo, ma ora toccherà a Milan e Porto trovare l'intesa sulle condizioni economiche e sulla formula dell'operazione.

Il padre di Gimenez: “Non è andata come speravamo”

Christian Eduardo Gimenez ha poi ripercorso l'esperienza rossonera del figlio, ammettendo la delusione per un'avventura che non ha avuto l'andamento sperato.

“Non è andata come speravamo. Chiaramente fa male perché ripeto sempre che abbiamo foto di Santi da bambino con la maglia del Milan”, ha raccontato.

Secondo il padre dell'attaccante, anche i problemi fisici avrebbero avuto un peso importante nel rendimento del messicano: “Stavo riflettendo su quello che è successo: è arrivato al Milan, ha iniziato a giocare, ma aveva già una lesione. Non voleva fermarsi visto che stava diventando un titolare del Milan”.

Il problema, però, sarebbe peggiorato con il passare delle partite: “Ogni volta che giocava la lesione peggiorava”.

Il futuro di Gimenez resta dunque da definire. Il Porto continua a lavorare per portarlo in Portogallo e il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso, ma servirà un nuovo passo avanti tra i club per arrivare alla fumata bianca