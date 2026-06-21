Santi Gimenez vuole fare la differenza sul campo da gioco, ma anche nel corso di questi Mondiali pochissimo spazio per lui. Basti pensare che l'esordio è arrivato solamente alla sua seconda partita ed ha giocato per dieci minuti, un tempo irrisorio per incidere e rilanciarsi dopo una stagione e mezza in rossonero in cui ha avuto diverse difficoltà. Proprio per questo motivo l'addio potrebbe essere una pista percorribile nel corso dell'estate che è ufficialmente iniziata. Una possibilità che potrebbe rilanciare sia l'attaccante messicano di proprietà del Milan, ma soprattutto permetterebbe ai rossoneri di dirottare l'investimento su una nuova prima punta che piace parecchio a mister Ruben Amorim. Ecco tutti i dettagli sull'affare.

Il nome per l'attacco di Ruben Amorim

Ruben Amorim

Salvo clamorosi colpi di scena è già stato scritto per filo e per segno quello che sarebbe il sogno perfetto per l'attacco del Milan. Un centravanti che costa diversi milioni di euro e solo qualche settimana fa ha messo a referto una rete che è valsa la vittoria della Champions League per il Paris Saint Germain. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Goncalo Ramos. Il bomber portoghese ha grandissima voglia di tornare ad essere protagonista, non perdiamo un istante e passiamo alle richieste della società francese stessa per arrivare alla conclusione di una trattativa di questo livello.

Le richieste del Paris Saint Germain

Al momento non c'è intenzione di vendere un calciatore che si è mostrato. Quest'anno per lui sono arrivate 45 presenze con 12 reti ed anche un assist. Numeri positivi, visto anche il minutaggio risicato. Per arrivare ad una cessione dovrebbe impuntarsi proprio il calciatore stesso e cercare in tutti i modi di mettere a referto la cessione. La richiesta del Paris per un centravanti di questo livello dovrebbe aggirarsi attorno ai