Qualora il Milan riuscisse a blindare un posto tra le prime quattro in queste ultime partite rimaste e qualificarsi alla prossima Champions League, sappiamo già che il mercato che verrà impostato sarà parecchio ambizioso. Allegri ha chiesto giocatori in grado di far fare il salto di qualità alla rosa, uno per reparto, per rendere il Milan più competitivo e in grado di lottare per lo Scudetto, cosa che quest’anno non è riuscito a fare.

Per il centrocampo sappiamo già che, dando per inamovibili Modric e Rabiot, il ruolo che Allegri e la dirigenza vorrebbero rafforzare è quello della mezzala destra, attualmente occupato da Youssouf Fofana. Il francese quest’anno è stato messo proprio in quel ruolo, per lui un po’ inedito, quello di mezzala. Nonostante abbia sempre giocato come mediano davanti alla difesa, Allegri ha deciso di ritagliargli questo spazio, dato che ha dalla sua diverse caratteristiche che corrispondono alla mezzala che piace al tecnico: corsa e forza fisica soprattutto.

Un ruolo non del tutto suo

è riuscito a prendersi il posto da titolare e ad offrire a volte anche buone prestazioni, 2 gol e 3 assist fin qui per lui in campionato, ma a più riprese ha anche mostrato qualche lacuna. Lui stesso, non molto tempo fa, ha fatto capire che quello della mezzala non è proprio il suo ruolo ideale.

In merito alla non convocazione da parte della Nazionale Francese nell’ultima sosta di marzo, Fofana aveva dichiarato di comprendere la scelta, perché come mezzala ce ne sarebbero di più forti di lui in giro per l’Europa. Ha spiegato di aver inizialmente preso con entusiasmo il fatto di poter giocare un po' più avanti, con più possibilità di segnare, ma col passare dei mesi ha realizzato di non essere al 100% a suo agio.

Ovviamente ha fatto capire che per il Milan avrebbe fatto quello che gli veniva richiesto senza problemi, ma questo tipo di dichiarazioni, in ottica di programmazione futura, potrebbero tornare attuali. Se Allegri sceglie di tenere davanti alla difesa un giocatore stile Modric, quindi un regista, allora l’unico posto per Fofana è quello di mezzala. Ma se da mezzala lui si sente limitato, ecco che si apre uno scenario di mercato.

I possibili movimenti di mercato a centrocampo

Ilvuole fare un mercato ambizioso, ed è vero, questo significa anche trattenere i migliori giocatori. Ma i fondi a disposizione del club non sono infiniti e probabilmente qualche cessione rilevante ci potrebbe essere. Non ci aspettiamo certo una cessione come lo scorso anno, quando fu ceduto uno comeper circa 60 milioni: ricordiamo che quest’anno ilha la Champions e quindi meno necessità di fare incassi pesanti.Tuttavia il profilo di uno come, con tutte queste premesse, potrebbe diventare sacrificabile. Ha 27 anni e ancora un bel mercato: qualora i rossoneri decidessero di privarsene, le offerte non mancherebbero di certo.

Ragionandoci, è anche uno dei principali indiziati per fare posto all’eventuale arrivo di un giocatore come Goretzka.

Di Modric e Rabiot abbiamo già parlato, sempre che il croato decida di restare. Ricci e Jashari sono arrivati nella scorsa sessione di mercato, quest’anno sono rimasti spesso in panchina e ci si aspetta un loro rilancio nella prossima stagione dopo un anno di adattamento. Loftus-Cheek è un altro che potrebbe essere ceduto, è anche in scadenza nel 2027, ma ha una valutazione inferiore e un mercato più limitato rispetto a Fofana, anche per via delle fragilità fisiche e dell’età (30 anni contro i 27 del francese).

Da qui a giugno possono cambiare tante cose e va specificato che al momento Fofana non è ancora tra i possibili partenti. Tuttavia, se dovesse arrivare una buona offerta in casa Milan, (almeno 25 milioni) i rossoneri la prenderebbero seriamente in considerazione e peserà anche la volontà del giocatore. Il fatto di voler tornare a giocare nel proprio ruolo naturale di mediano e magari riconquistare la nazionale francese potrebbe pesare sulla scelta finale.