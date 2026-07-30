Qualora si verifichi la cessione di Leao, il Milan potrebbe fare un’offerta per Matias Soulé.
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan continua a monitorare con attenzione il mercato degli esterni offensivi e tra i profili seguiti dalla dirigenza rossonera c’è anche Matias Soulé. Il talento argentino della Roma è uno dei nomi valutati per rinforzare il reparto avanzato, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.
La cessione di Leao può essere la chiave
L’operazione, però, non si preannuncia semplice. Molto dipenderà dalla valutazione che il club giallorosso farà del cartellino del classe 2003 e, soprattutto, dagli sviluppi legati al futuro di Rafael Leao.
La possibile partenza dell’esterno portoghese rappresenterebbe infatti un passaggio chiave per le strategie offensive del Milan: un’eventuale cessione potrebbe garantire nuove risorse economiche e aprire spazio a un investimento importante sul mercato.
Al momento, però, quella dell’argentino resta un’idea da monitorare. Il Milan gradisce il profilo di Soulé, ma prima serviranno maggiore chiarezza sul futuro di Leao e sulle richieste economiche della Roma.
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