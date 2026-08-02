Rafael Leao è tornato a disposizione del Milan nel ritiro australiano di Perth, pronto a lavorare agli ordini del nuovo tecnico Rubén Amorim. Nonostante la volontà del gruppo rossonero di continuare a puntare sulle sue qualità, il futuro dell’attaccante portoghese resta uno dei temi più caldi del mercato estivo.

Da una parte ci sono le parole dei compagni, come Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, che hanno ribadito l’importanza di Leao nello spogliatoio e il desiderio di vederlo ancora protagonista con la maglia del Milan. Dall’altra, però, resta una situazione di mercato tutt’altro che semplice, con diversi scenari ancora aperti.

A monitorare in prima persona la vicenda c’è Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird avrebbe tracciato una linea precisa: il Milan è disposto a valutare una cessione soltanto davanti a un’offerta concreta tra i 50 e i 60 milioni di euro. Nessuna apertura, quindi, verso formule articolate come prestiti con diritto di riscatto o pagamenti dilazionati.

Fenerbahce-Leao, la proposta si avvicina

Dalla Turchia arrivano segnali importanti sul fronte Fenerbahce. Il club di Istanbul, dopo il recente passaggio da Casa Milan, sarebbe pronto a presentare una proposta vicina ai 45-47 milioni di euro, bonus inclusi.

Una cifra che resta però inferiore alla valutazione fissata dalla dirigenza rossonera. Il club turco continua a spingere forte e, secondo le indiscrezioni, avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con l’entourage del giocatore per un contratto pluriennale dalle cifre importanti.

Il nodo principale rimane dunque l’accordo tra le società. Il Milan non sembra intenzionato a fare sconti, mentre il Fenerbahce prova a colmare la distanza economica. La trattativa è entrata nella fase decisiva: ogni nuova proposta potrebbe cambiare gli equilibri e determinare il futuro di Rafael Leao.