Nel primo pomeriggio australiano, a Perth, la delegazione rossonera ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi. Il tecnico Rubén Amorim e Matteo Gabbia hanno deposto una corona di fiori davanti al murales che ritrae lo storico capitano del Milan insieme a Ruud Gullit, dedicandogli alcuni minuti di silenzio e raccoglimento.

Al termine della cerimonia, Gabbia ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, esprimendo la vicinanza di tutta la squadra alla famiglia Baresi.

“Era un passaggio doveroso, soprattutto per l’uomo prima ancora che per il grandissimo calciatore e campione che è stato Franco Baresi per tutti i tifosi del Milan e per gli appassionati di sport. Noi come squadra, staff tecnico e gruppo ci uniamo alle condoglianze alla famiglia, alla moglie e ai figli. Mandiamo loro un grande abbraccio. Ci dispiace non poter essere presenti al funerale, ma siamo vicini a loro con tutto il cuore”.

Il difensore rossonero ha poi raccontato il suo ricordo personale del Capitano: “Porterò con me la fortuna di aver condiviso alcuni momenti con un’icona, una persona unica. Fino all’ultimo secondo ci ha fatto capire quanto sia importante questa società e quanti sacrifici servano per meritarsi ogni giorno questa maglia”.

Gabbia ha sottolineato anche l’importanza dei piccoli gesti di Baresi: “Abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo e sono proprio queste cose che ci ha insegnato, anche attraverso semplici gesti, che dobbiamo custodire nel cuore e portarci sempre dietro”.

Il difensore ha infine raccontato un episodio che testimonia il legame profondo tra Baresi e il Milan: “Recentemente ho parlato con una persona che lavora in sede e che aveva un rapporto con lui. Mi ha raccontato che, nonostante non stesse bene, Franco aveva ancora il desiderio di starci vicino, conoscere il mister e il nuovo staff, venire ad augurarci una buona stagione.

Questo fa capire quanto tenesse ancora a questi colori, dopo tutto quello che ha fatto e dato per questa società. Dobbiamo renderci conto del suo amore per il Milan: riuscire anche solo a dare la metà di quello che lui ha dato per questa maglia sarebbe un successo per tutti”.