Il nome di Franco Baresi è ormai scolpito nella storia del Milan. L’ex capitano rossonero, bandiera indiscussa del club e protagonista di un’epoca irripetibile, continua a ricevere attestati di stima e affetto da parte di migliaia di tifosi rossoneri in ogni angolo del mondo.

Un legame speciale, quello tra Baresi e il Milan, che la società vorrebbe celebrare con un’iniziativa capace di rendere ancora più forte il rapporto tra il campione e il popolo milanista. In queste ore il club starebbe valutando diverse possibilità per omaggiare lo storico numero 6.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, una delle idee allo studio sarebbe quella di dedicare la Curva Sud dello stadio Giuseppe Meazza proprio a Franco Baresi. Il settore più rappresentativo del tifo rossonero potrebbe così assumere simbolicamente il nome di “Curva Sud Franco Baresi”, un riconoscimento destinato a entrare nel cuore dei tifosi.

Non sarebbe però l’unica strada presa in considerazione. Un’altra ipotesi riguarderebbe Milanello, con la possibilità di intitolare lo storico centro sportivo al capitano che ha rappresentato per anni i valori del club dentro e fuori dal campo.