Zlatan Ibrahimovic ha appena deciso assieme al presidente Cardinale quella che potrebbe essere la guida sportiva nel corso della prossima stagione. Il Milan ha bisogno di un vero e proprio sergente con le idee chiare e proprio per questo motivo c'è un nome che sembrerebbe poter battere tutti gli avversari e i concorrenti. Cardinale ha messo sul piatto quella che è etichettabile come l'ultima chance per l'ex centravanti svedese. Il dirigente non può sbagliare e di conseguenza sembra aver ripreso le carte per mettere a referto un matrimonio che non si è mai concretizzato, ma di cui si è parlato tantissimo in passato. Passiamo ai dettagli ed al nome che potrebbe e dovrebbe guidare la società rossonera nell'immediato futuro.

La società rossonera ha una nuova guida sportiva

Milan

Il dirigente che è pronto a prendere il posto della coppia formata da Furlani e Igli Tare secondo il Corriere della Sera sarà Ralf Ragnick. Ex mister e direttore esperto che ha già portato in alto un club dal nulla e stiamo parlando del RB Lipsia, sicuramente questa sarà una mission più complessa ma il direttore sembra avere le idee chiarissime. Solo questione di tempo prima che porti con se anche il nuovo tecnico, secondo lui sono due i nomi per risollevare questa società.

I nomi che possono risollevare il Milan

Il primo profilo che è pronto per risollevare i rossoneri di Milano e che ha concluso (positiviamente) il suo percorso in Premier League con la vittoria della Conference è. Il coach del Crystal Palace piace alla società ed è il primo nel borsino dei favoriti, subito dopo arriva un altro tecnico interessante comeanche se al momento è ancora sotto contratto con l'Al-Ahli e di conseguenza si può etichettare come un'operazione più complessa. Vedremo quale alla fine vincerà questa lotta.