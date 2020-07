MILANO – Pioli vince e convince ed il Milan ci pensa. Ecco dunque che prende quota una opotesi scartata fino a qualche settimana fa (oggi non più): Pioli allenatore e Rangnick direttore tecnico, almeno per il primo anno. Occhio, dunque, alle possibili novità su questo fronte. Alla fine del campionato mancano ancora 4 partite e tutto è ancora in gioco.

