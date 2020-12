Calciomercato Milan – Sky rivela: “Ecco i due colpi di Maldini a gennaio”

Calciomercato Milan – Sky rivela i due colpi di gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan, forte dei 23 punti conquistati in 9 giornate di campionato, si sta approcciando con entusiasmo e rinnovata fiducia al calciomercato invernale. L’idea, infatti, è quella di migliorare ancora di più la squadra, in modo da permettere a Stefano Pioli di alzare il livello degli obiettivi e delle ambizioni del club. C’è, dunque, tanto ottimismo: la squadra farà bene e… bisogna pensare già (abbastanza) in grande, restando, però, coi piedi ben saldi per terra.

Va, innanzitutto, rinforzata la difesa. Ai titolari Kjaer e Romagnoli evono essere aggiunte alcune alternative di livello. Mateo Musacchio, Matteo Gabbia e Leo Duarte, in primis, non garantiscono sempre le dovute certezze. Per questo motivo che Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, si muoverà sul mercato a gennaio per un nuovo difensore centrale. “Un difensore per me è abbastanza facile da leggere, ma prima veniva richiesto un giocatore che stava bene in un reparto, adesso andrei a prendere un giocatore che è forte nell’uno contro uno, poi gli insegni a stare bene nel reparto. La cosa difficile da insegnare è la forza nell’uno contro uno, la concentrazione, è una cosa che manca. In questo momento, soprattutto per la nostra maniera di giocare ma anche la situazione del calcio in generale, andrei a prendere un difensore forte nell’uno contro uno”. – ha raccontato a DAZN l’ex capitano del Milan.

Secondo quanto riportato da SkySport sono due, in questo momento, gli obiettivi del Milan: Lovato dell'Hellas Verona e Kabak dello Shalcke04. Il difensore classe 2000 è sul taccuino di Maldini e Paratici, ma piace un po' a tutte le big del nostro campionato che già preparano la strategia giusta per provare a convincere il Verona. Per Kabak, invece, il Milan ci ha provato in due differenti occasioni, l'ultima la scorsa sessione estiva, senza successo a portarlo a Milanello. Il profilo del turco piace tantissimo e a gennaio, probabilmente, ci sarà un nuovo assalto da parte della dirigenza rossonera.