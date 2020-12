Calciomercato Milan – Da Genova la conferma: “Vogliamo chiudere due grandi colpi!”

Calciomercato Milan – Da Genova la conferma: “Vogliamo due colpi!”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan, forte dei 26 punti conquistati in 10 giornate di campionato, si sta approcciando con entusiasmo e rinnovata fiducia al calciomercato invernale. L’idea, infatti, è quella di migliorare ancora di più la squadra, in modo da permettere a Stefano Pioli di alzare il livello degli obiettivi e delle ambizioni del club. C’è, dunque, tanto ottimismo: la squadra farà bene e… bisogna pensare già (abbastanza) in grande, restando, però, coi piedi ben saldi per terra. Ecco perché Maldini e Massara stanno, in qualche modo, già pianificando qualcosa per la prossima stagione.

Brahim Diaz ci ha messo davvero poco a conquistare i tifosi del Milan. Il fantasista arrivato a Milano durante l’ultimo mercato era stato accolto con molto scetticismo dai tifosi rossoneri. L’unico a credere davvero sul classe ’99 era Paolo Maldini: il d.t. era consapevole di aver preso un potenziale fenomeno e soprattutto sperava di replicare quanto fatto con Theo Hernandez nell’estate del 2019. Il ragazzo di Malaga ha giocato e stupito tutti: 12 presenze in tutte le competizioni conditi da 3 gol e un assist. Un rendimento davvero importante e inaspettato da tutti, ma che però dovrà essere confermato durante i prossimi mesi per iniziare a parlare di riscatto.

Prima del match contro la Sampdoria, il direttore sportivo rossonero Ricky Massara ha parlato così di Brahim Diaz e Dalot: “Da una parte c’è un aspetto che il mercato attuale è diverso da quello degli anni passati. Il prestito è molto usato. Poi, come per Rebic, quando ci sono le condizioni per trasformare i prestiti in acquisti definitivi, agiamo di conseguenza. Ci siederemo al tavolo con i rispettivi club di Dalot e Brahim Diaz e valuteremo il da farsi.” Difficile, però, pensare che questo possa avvenire già nel mercato di gennaio. Con ogni probabilità, se ne riparlerà tra 3-4 mesi. >>>Ed in queste ore i rossoneri cambiano i piani: tre grandi mosse per gennaio, Maldini è pronto a un grande mercato! <<<