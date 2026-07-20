150 milioni dalle cessioni; questa cifra dichiarata dal Milan presenta comunque ulteriori costi per i rossoneri
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Il Milan ha già pianificato come cedere alcuni giocatori in questo mercato. I giornali hanno parlato di un’ipotesi a cifra complessiva di 150 milioni di euro. Davanti a questo quadro è appena stata stilata la tabella complessiva dei costi dei giocatori “esubero” che potrebbero rientrare nella sezione e cessioni.
Giocatore VNC al 30/06/2025 Ammortamento 2025/26 Soglia minima di trasferimento (stima contabile al 30/06/2026)Bennacer 2,806 milioni 1,403 milioni Chukwueze 13,149 milioni 4,383 milioni 8,766 milioniMusah 12,707 milioni 4,236 milioni 8,471 milioniTomori 11,302 milioni 5,651 milioni 5,651 milioniLoftus-Cheek 9,687 milioni 4,844 milioni 4,844 milioniLeão 16,818 milioni 5,606 milioni 11,212 milioniFofana 19,500 milioni 6,500 milioni 13,000 milioniGimenez 26,844 milioni circa 6,711 milioni 20,133 milioniBondo 9,251 milioni circa 2,313 milioni 6,938 milioniEstupinan* 17,000 milioni 3,400 milioni 13,600 milioni
Le cifre sono ottenute attraverso la proiezione al 30 giugno 2026 del valore contabile netto derivante dal bilancio 2024/25 del Milan.
*Valutazione effettuata considerando un investimento di 17 milioni.
Quanto costano a bilancio le eventuali cessioniGiocatore Ammortamento 2025/26 Stipendio totale Costo annuale
Bennacer 1,403 milioni 7,440 milioni 8,843 milioniChukwueze 4,383 milioni 5,200 milioni 9,583 milioniMusah 4,236 milioni 2,600 milioni 6,836 milioniTomori 5,651 milioni 4,600 milioni 10,251 milioniLoftus-Cheek 4,844 milioni 5,100 milioni 9,944 milioniLeão 5,606 milioni 7,050 milioni 12,656 milioniFofana 6,500 milioni 5,500 milioni 12,000 milioniGimenez circa 6,711 milioni 4,500 milioni circa 11,211 milioniBondo circa 2,313 milioni 1,850 milioni circa 4,163 milioniEstupinan 3,400 milioni 4,860 milioni 8,260 milioni
Il totale dei costi annuali per i dieci giocatori ammonta a circa 93,75 milioni di euro.
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