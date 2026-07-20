Il Milan ha già pianificato come cedere alcuni giocatori in questo mercato. I giornali hanno parlato di un’ipotesi a cifra complessiva di 150 milioni di euro. Davanti a questo quadro è appena stata stilata la tabella complessiva dei costi dei giocatori “esubero” che potrebbero rientrare nella sezione e cessioni.

Giocatore VNC al 30/06/2025 Ammortamento 2025/26 Soglia minima di trasferimento (stima contabile al 30/06/2026)

2,806 milioni 1,403 milioni13,149 milioni 4,383 milioni 8,766 milioni12,707 milioni 4,236 milioni 8,471 milioni11,302 milioni 5,651 milioni 5,651 milioni9,687 milioni 4,844 milioni 4,844 milioni16,818 milioni 5,606 milioni 11,212 milioni19,500 milioni 6,500 milioni 13,000 milioni26,844 milioni circa 6,711 milioni 20,133 milioni9,251 milioni circa 2,313 milioni 6,938 milioni* 17,000 milioni 3,400 milioni 13,600 milioni

Le cifre sono ottenute attraverso la proiezione al 30 giugno 2026 del valore contabile netto derivante dal bilancio 2024/25 del Milan.

*Valutazione effettuata considerando un investimento di 17 milioni.

Quanto costano a bilancio le eventuali cessioni

Giocatore Ammortamento 2025/26 Stipendio totale Costo annuale

Bennacer 1,403 milioni 7,440 milioni 8,843 milioniChukwueze 4,383 milioni 5,200 milioni 9,583 milioniMusah 4,236 milioni 2,600 milioni 6,836 milioniTomori 5,651 milioni 4,600 milioni 10,251 milioniLoftus-Cheek 4,844 milioni 5,100 milioni 9,944 milioniLeão 5,606 milioni 7,050 milioni 12,656 milioniFofana 6,500 milioni 5,500 milioni 12,000 milioniGimenez circa 6,711 milioni 4,500 milioni circa 11,211 milioniBondo circa 2,313 milioni 1,850 milioni circa 4,163 milioniEstupinan 3,400 milioni 4,860 milioni 8,260 milioni

Il totale dei costi annuali per i dieci giocatori ammonta a circa 93,75 milioni di euro.