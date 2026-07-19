Nel post partita di Francia-Inghilterra, gara valida per la finale per il terzo/quarto del Mondiale 2026, Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN, dove si è espresso in merito al suo futuro. Di seguito le parole del centrocampista francese.

Sei pronto a tornare al Milan dopo le vacanze? "Prima le vacanze ovviamente, aspettiamo solo questo da quando abbiamo perso con la Spagna, poi sono stati giorni davvero difficili a livello mentale, è stato difficile concentrarsi per giocare questa partita. Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo spero il più tardi possibile".

Riparti dal Milan, comunque? "Si si ovviamente, poi parleremo con il mister e con Mike ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente".

Hai già parlato con i tuoi futuri allenatori, Amorim al Milan e Zidane nella Francia? "No, non ho parlato con nessuno, come dicevo prima, sicuramente ci sentiremo con Amorim. Per Zidane non c'è niente di ufficiale, non lo so se sarà lui il prossimo ct. Se sarei contento di lui? Ovviamente sì, per il resto ho solo voglia di godermi le vacanze".