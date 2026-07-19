Sergio Navarro Barquero, neo allenatore del Milan Futuro, ha raccontato le sue prime sensazioni da tecnico milanista. Il mister spagnolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, leggiamo le sue parole:

”Quando mi è stata proposta questa panchina non ho esitato per un solo istante. Da giovane mi sono innamorato del Milan di Sacchi: ricordo le grandi partite come quella contro il Real Madrid in Coppa dei Campioni e i grandi campioni che facevano parte di quella squadra, come Baresi, Gullit, Rijkaard e Van Basten. Ero impressionato dalla squadra e dalla struttura”.