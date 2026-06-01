Il fantasista portoghese sta cercando di far pace con i tifosi dopo due stagioni in cui il suo rendimento non è stato tra i migliori della categoria. Rafa Leao ha deciso di salutare definitivamente la squadra con il Diavolo sul petto e di iniziare una nuova avventura lontana dai colori rossoneri. Logicamente si tratta di una trattativa tutt'altro che scritta e semplice, anche perché il Milan ad oggi non ha intenzione di concedere sconti per quello che è uno dei suoi titolari più importanti a dal maggior valore. Non possiamo fare altro che iniziare a vedere quale potrebbe essere la valutazione del numero dieci protagonista e miglior giocatore nell'annata che ha portato all'ultimo scudetto del Milan.

La cifra che richiederà la società

Rafael Leao e Christopher Nkunku

Il calciatore portoghese sa che il suo valore è diminuito di annata in annata e dagli ottanta milioni di euro che potevano essere richiesti dopo la fantastica stagione 21/22, adesso la cifra si è sicuramente ridimensionata. La sensazione è che 40 milioni di euro possano essere la richiesta più normale e corretta per arrivare ad una conclusione dell'affare. Resta, però, da risolvere la grana più importante: quali squadre sono interessate alle prestazioni di Rafa Leao? Ad oggi la risposta pare tutt'altro che scritta.

Le squadre interessate a Rafa Leao

non vede l'ora di fare la differenza e di conseguenza di gettarsi in una nuova avventura. Ad oggi non ci sono team pronti a mettere sul piatto la cifra che si aspettano i rossoneri di Milano e la paura è quella di una trattativa al ribasso nel corso degli ultimi giorni di mercato. Proprio per questo motivo, solo in questo modo si può rivalutare un calciatore che sta vivendo un vero e proprio momento di sfiducia.