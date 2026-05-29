Rafael Leao negli ultimi anni, è stato uno di quelli maggiormente al centro dell’attenzione per quanto riguarda il Milan. Negli ultimi giorni il tema dell’organigramma dirigenziale ha preso ovviamente il sopravvento, visto il ribaltone totale appena avvenuto, ma il futuro del portoghese resta un tema centrale in ottica costruzione del nuovo corso rossonero.

Leao infatti è un giocatore simbolo del Milan, nel bene e nel male: uno di quelli che ci sono da più tempo, capace di fare la differenza ed essere decisivo, ma anche di deludere e far discutere. Spesso ci si interroga se per il Milan sia giusto o meno cederlo o trattenerlo: c’è chi dice che il suo ciclo in rossonero sia concluso, e chi invece sostiene che abbia ancora tanto potenziale inespresso per crescere ulteriormente e diventare un campione ancora più completo.

Nessuna delle due posizioni è sbagliata in senso assoluto, ma molto dipenderà da quelli che saranno i prossimi dirigenti e il prossimo allenatore, che dovranno capire se vorranno puntare su Leao oppure no, facendo tutta una serie di valutazioni.

Leao è il numero 10 e il giocatore più pagato della rosa, quindi non uno qualunque. Quest’anno ha raccolto meno reti rispetto al solito, soltanto 9, ma è comunque stato il miglior marcatore stagionale del Milan. Tenere o cedere uno come lui sposterebbe parecchio da una parte o dall’altra.

Il peso di Leao nel nuovo progetto

Nel valutare posizione di, la dirigenza rossonera dovrà tenere assolutamente presente che quest’anno è stato limitato da diversi problemi fisici e dal fatto che abbia giocato spesso fuori ruolo.Gli allenatori che ilsta valutando per la panchina sono tutti estimatori di un calcio offensivo. Ad esempio ora in pole c’è, a cui piace far giocare la squadra con esterni offensivi in sistemi come il 4-3-3 o il 4-2-3-1. In questo senso, prima di rinunciare ad un esterno che può fare la differenza come, bisognerà valutare tutto molto attentamente.

Per lui in questi giorni alcuni hanno ipotizzato una ricca offerta dalla Turchia, in particolare dal Galatasaray, che offrirebbe più di 40 milioni al Milan e circa 10 milioni netti annui al giocatore. Una situazione che al momento non ha trovato grosse conferme, anche perché la priorità del club adesso è completare l’organigramma.

Nel frattempo il giocatore stesso è tornato a parlare tramite un messaggio condiviso sui social, il primo dopo la cocente sconfitta contro il Cagliari che ha condannato il Milan a stare fuori dalla prossima Champions. Un messaggio in cui ha espresso il rammarico per una stagione difficile a livello personale, ma anche l’augurio di un futuro migliore per il club. Tuttavia resta un messaggio abbastanza criptico, se uno vuole vederci indizi di permanenza oppure no: difficile sbilanciarsi. Ecco intanto riportiamo il post condiviso su Instagram da Leao:

“È stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione avesse una piega totalmente diversa. Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioia e trionfi”.