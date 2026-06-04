Salvo clamorosi colpi di scena il futuro di Rafa Leao è scritto in gran parte. L'esterno d'attacco che ha fatto sognare tutti i fans rossoneri per ben sette stagioni è oramai pronto per iniziare un nuovo cammino nel mondo del calcio al di fuori dell'Italia. Le sue dichiarazioni sono arrivate puntuali e di conseguenza è solo questione di tempo prima che si possa fissare l'addio al Milan. Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni su quella che potrebbe essere la sua prossima meta, non perdiamo un istante ed andiamo subito con tutti i dettagli riguardanti il futuro di un talento di questo tipo.

Il futuro di un talento come Rafa Leao

Rafael Leao e Christopher Nkunku

La squadra che sembra essere in pole position per arrivare alle prestazioni dell'esterno portoghese è l'Arsenal. Tramite gli intermediari sembra essere stato proposto l'acquisto del calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza e dire la sua anche in un campionato come la Premier League. Per intensità e stile di gioco, proprio il campionato inglese potrebbe e dovrebbe essere perfetto per un calciatore con le qualità di Leao che fa dell'avanzata in spazi aperti uno dei suoi punti di forza. Passiamo al costo della trattativa.

Il costo dell'affare

, nonostante l'intenzione del calciatore sia più che chiara. Ad oggi con l'Arsenal non c'è ancora una trattativa, ma la sensazione è che la società rossonera non si priverà del calciatore per meno di. C'è anche da capire se effettivamente le altre società sono disposte a spendere una cifra del genere odi mercato per poi cercare una quadra al ribasso. Una trattativa che da un momento all'altro potrebbe regalare diverse soddisfazioni e la fine di uno dei matrimoni più lunghi in casa Milan (attualmente).