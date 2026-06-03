Secondo quanto afferma Claudio Raimondi a SportMediaset, il Chelsea sta cercando un nuovo portiere poiché il nuovo tecnico Xabi Alonso non è soddisfatto di quelli attualmente presenti nella squadra dei Blues. Il club britannico ha cercato di acquisire Mile Svilar dalla Roma, offrendo 50 milioni di euro, ma i giallorossi hanno bloccato la partenza del portiere.

Blues su Mike

Ora ilè pronto a fare un nuovo tentativo perun giocatore che aveva già cercato di prendere un anno fa. Il portiere francese, che ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2031 a fine gennaio, desidera chiarire rapidamente quali saranno le strategie sportive del Diavolo dopo la significativa rivoluzione proposta da; altrimenti, inizierà a considerare la proposta dei londinesi.