Il portiere francese potrebbe essere un punto da cui ripartire ma anche una possibile cessione in chiave mercato
Leao-Milan, addio in estate?
Secondo quanto afferma Claudio Raimondi a SportMediaset, il Chelsea sta cercando un nuovo portiere poiché il nuovo tecnico Xabi Alonso non è soddisfatto di quelli attualmente presenti nella squadra dei Blues. Il club britannico ha cercato di acquisire Mile Svilar dalla Roma, offrendo 50 milioni di euro, ma i giallorossi hanno bloccato la partenza del portiere.
Blues su MikeOra il Chelsea è pronto a fare un nuovo tentativo per Mike Maignan, un giocatore che aveva già cercato di prendere un anno fa. Il portiere francese, che ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2031 a fine gennaio, desidera chiarire rapidamente quali saranno le strategie sportive del Diavolo dopo la significativa rivoluzione proposta da Gerry Cardinale; altrimenti, inizierà a considerare la proposta dei londinesi.
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