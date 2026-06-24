Il Milan, tra il 12 e il 13 luglio, giorni in cui si svolgeranno i primi test e il ritrovo a Milanello, accoglierà nuovamente nove calciatori che l'anno scorso erano stati ceduti in prestito. Alcuni di loro sono molto giovani e potrebbero avere l'opportunità di una nuova esperienza temporanea, mentre altri, più esperti, sono considerati in excess e alcuni di loro vogliono approfittare del cambio di allenatore per mettersi in mostra e impressionare Ruben Amorim. Tra questi, figura anche il centrocampista statunitense Yunus Musah.

Oggi i colleghi del Corriere dello Sport si occupano del futuro di Yunus Musah nel Milan, con un articolo che riporta il titolo: "Musah cerca di fare colpo su Amorim". La sua esperienza in prestito all'Atalanta non è andata come sperato: il giocatore si aspettava di rifarsi e di riuscire a conquistare un posto per il Mondiale in programma a casa, mentre il Milan desiderava un guadagno garantito. Nulla di tutto ciò si è realizzato e Musah tornerà a Milanello. Amorim intende valutare il calciatore durante il raduno e nelle amichevoli estive, considerando la sua giovane età e le sue innegabili potenzialità fisiche.

L'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, insieme al suo ruolo chiave nelle trattative di calciomercato, lo fanno apparire quasi come un dirigente di stampo britannico. Di conseguenza, i primi giocatori di cui si parla per il futuro della squadra rossonera sono per lo più calciatori e talenti provenienti dal Portogallo. Diverse di queste figure sono ex compagni di Amorim allo Sporting e quasi tutti appartengono alla rappresentativa del potente agente Jorge Mendes, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle operazioni di mercato del Milan.

Questa mattina, il QS ha messo in evidenza quello che sembra un autentico triangolo di mercato tra Milan, Amorim e Mendes, discutendone nella parte bassa della prima pagina. Il giornale sportivo riporta: "I grandi nomi di Mendes attraggono l'attenzione del nuovo Milan". Nel sottotitolo, si menzionano alcuni nomi di interesse, citati di recente anche da altre fonti: "Da Trincao a Ramos, fino a Goncalves. Molti obiettivi appartengono all'agente".