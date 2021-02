Verso Roma-Milan: le probabili formazioni

MILANO – Archiviata l’Europa League con la qualificazione agli ottavi di finale, dove ci sarà la doppia sfida da brividi contro il Manchester United, il Milan si prepara a tornare in campo per la ventiquattresima giornata di Serie A. Domani la banda Pioli sarà infatti ospite della Roma, in uno scontro diretto ad alta quota. In casa rossonera sono tutti a disposizione tranne Bennacer e Mandzukic. Nel pacchetto arretrato potrebbe esserci una sorpresa. Tomori è in ballottaggio con Romagnoli e non è escluso che venga preferito al capitano per affiancare Kjaer. Sulle corsie laterali ci saranno Calabria e Theo Hernandez.

A metà campo confermatissimo Kessié, con Tonali al suo fianco. Davanti Ibrahimovic riprenderà il suo posto al centro dell’attacco dal primo minuto. Alle sue spalle agirà Calhanoglu. Ballottaggi ancora in corso, invece, per quel che riguarda le fasce. A destra Castillejo potrebbe esser preferito a Saelemaekers, mentre dalla parte opposta si giocano una maglia da titolare Rafael Leao e Rebic.

LA SITUAZIONE IN CASA GIALLOROSSA – La compagine capitolina dovrà fare a meno di due titolarissimi in difesa come Smalling e Ibanez, i quali verranno rimpiazzati da Cristante e, verosimilmente, Juan Jesus (favorito su Fazio). A centrocampo conferma per Villar accanto a Veretout. Corsie esterne presiedute da Karsdorp e Spinazzola. Nel reparto offensivo spazio a Pellegrini e Mkhitaryan, che supporteranno Borja Mayoral. Panchina per l’ex rossonero El Shaarawy e Pedro. Indisponibile, invece, Edin Dzeko. Di seguito, le probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Diawara, Pastore, El Shaarawy, Pedro, Carles Perez.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Diogo Dalot, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Meité, Saelemaekers, Hauge, Krunic, Brahim Diaz, Rebic.