Roma, Fonseca: “Milan fortissimo, non è in crisi”

MILANO – Domani sera, allo Stadio Olimpico, Roma e Milan si affronteranno nel posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Il Milan sta sta facendo una grande stagione, lo dimostrano i punti che ha in classifica. L’ho visto all’opera in tutte le partite. Magari nelle ultime settimane non ha ottenuto i risultati sperati, ma resta una squadra assolutamente temibile. Domenica scorsa ho seguito il derby contro l’Inter. Nonostante il risultato, posso dirvi che la squadra di Pioli ha giocato bene, creando diverse occasioni da gol. Secondo me il Milan non ha un rendimento diverso rispetto a prima, ma soltanto risultati diversi. Le prestazioni sta continuando a farle. Personalmente non credo in questa crisi del Milan. Malgrado gli ultimi risultati ho visto un gruppo forte e aggressivo in campo, in grado di costruire grandi opportunità per segnare. Domani dovremo stare attenti. Incontreremo un avversario con tanta voglia di tornare alla vittoria. Sarà una partita molto dura”.

LE ULTIME IN CASA ROMA – Paulo Fonseca è alle prese con una vera e propria emergenza nel reparto difensivo. Sono infatti indisponibili due terzi della difesa titolare: Smalling e Ibanez. Sta provando a recuperare Kumbulla, ma attualmente i tre favoriti per comporre il pacchetto arretrato sono Mancini, Cristante e Juan Jesus. A metà campo ci saranno Veretout e Villar, con Karsdorp sulla corsia destra e Spinazzola su quella opposta. Sulla trequarti Pellegrini e Mkhitaryan, alle spalle della prima punta Borja Mayoral. Ai box Dzeko. Di seguito, la probabile formazione giallorossa.

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral . Allenatore: Paulo Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Diawara, Pastore, Carles Perez, Pedro, El Shaarawy. Indisponibili: Zaniolo, Smalling, Ibanez, Dzeko, Santon, Calafiori.