Milan, Raiola si guarda intorno per Donnarumma. Ecco le ultime notizie

MILANO – Il futuro di Gigio Donnarumma è uno dei temi sempre caldi quando si parla di Milan. Il portiere resta in scadenza con il club meneghino e le notizie su questo frangente continuano ad arrivarsi, ma le ultime news non inducono all’ottimismo. L’estremo difensore però dal canto suo non ha mai nascosto le sue volontà, vuole restare in rossonero, vuole rimanere a Milanello. Anche in virtù della stagione del Diavolo al di sopra delle aspettative. Storicamente però il rinnovo di Gigio Donnarumma ‘è una rosa piena di spine’, il Milan infatti già nel 2017 ha dovuto lavorare tantissimo per arrivare alla fumata bianca e oggi quelli che furono i problemi del passato tornano ad essere attuali.

Le richieste di Raiola e la proposta della dirigenza

Mino Raiola, procuratore del ragazzo, infatti ha le idee chiarissime per il suo assistito. Sì può rinnovare certo certo, ma soltanto alla sue condizioni, condizioni altissime. Dieci milioni di euro a stagione, clausola rescissoria nel caso in cui la squadra di Stefano Pioli non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, e un accordo fino al 2022, al massimo 2023. Un rinnovo così non è praticabile, almeno stando alle intenzioni di Paolo Maldini e Frederic Massara, la dirigenza infatti si è spinta ad offrire 7,5 milioni di euro a stagione, la clausola rescissoria non è contemplata. Inoltre si era pensato ad un quinquennale, scelta ben diversa rispetto alle idee di Raiola.

Le ultime news dalla Spagna

Inoltre le notizie che arrivano dalla Spagna sono un ulteriore campanello d’allarme. Secondo quanto riporta la stampa iberica, voci rilanciate anche dal portale cm.com, Mino Raiola infatti avrebbe offerto Gigio Donnarumma a due top club europei: il Real Madrid e il Paris Saint-Germain. Un’offerta particolare perché l’agente avrebbe avrebbe prospettato l’arrivo del portiere della Nazionale azzurra a parametro zero. Una telenovela quella legata all’estremo difensore che sembra ben distante dalla conclusione.