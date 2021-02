Milan-Manchester United, dall’Europa League a Milenkovic

MILANO – L’urna di Europa è stat poco benevola con il Milan e in generale con il calcio italiano visto anche l’atro accoppiamento agli ottavi di finale, che riguarda la Roma. Sarà il Manchester United l’avversario dei rossoneri e i Red Devils sono i grandi favoriti per arrivare fino in fondo nella competizione europea. Un match che evoca tanti ricordi, scontri importantissimi del passato e i tifosi del Diavolo hanno già iniziato a rievocare Kakà e il suo goal all’Old Trafford, in Champions League.

Diogo Dalot da avversario, al mercato

Milan-Manchester United però è anche un asse di mercato e il primo nome che viene alla mente non può non essere Diogo Dalot. Il portoghese è arrivato in prestito secco a Milanello la scorsa estate proprio dalla squadra inglese, prossima avversaria europea del club meneghino. Si parla tanto del futuro del giocatore, dal possibile riscatto da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, al ritorno in Inghilterra, fino all’interesse del Siviglia. Un discorso che sicuramente sarà affrontato in estate, in ogni caso il Milan se deciderà di riscattare il cartellino di Dalot dovrà mettere mano al portafogli.

Donnarumma e Milenkovic

Il portoghese però non è l’unico nome in ballo, c’è anche quello di Donnarumma, La scorsa settimana si sono diffuse le voci dell’interesse della squadra di Solskjaer per l’estremo difensore rossonero, addirittura in Inghilterra si è scritto di un accordo già raggiunto tra le parti. Oltre al portiere c’è anche la questione Milenkovic. Il Milan ha inseguito a lungo l’estate scorsa il difensore della Fiorentina, ma la richiesta di 40 milioni di euro ha frenato la trattativa. Arrivare oggi al serbo sembra essere davvero difficile, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Il motivo? Proprio il Manchester United, che avrebbe messo gli occhi sul difensore e avrebbe anche intavolato una trattativa con l’agente del ragazzo. Un mossa che servirebbe a tagliare fuori l’altra squadra di Manchester, il City, che ha lo stesso obiettivo: il centrale viola. Quanti intrecci sull’asse Milano-Manchester.