Verso Hellas-Milan, i report delle sedute odierne

Giornata di sole a Milanello, dove la squadra si è ritrovata questa mattina per l’allenamento odierno, dedicato alla preparazione del prossimo incontro di campionato con il Verona in programma domenica 7 marzo allo Stadio Bentegodi alle ore 15.

IL REPORT

Squadra in campo sul centrale per iniziare con la fase di riscaldamento, effettuata nella porzione di terreno alle spalle delle porte. Terminata la prima parte del lavoro, la squadra è stata divisa in due gruppi che si sono alternati tra lavoro tattico ed esercitazioni sul possesso. Una partitella su campo ridotto ha chiuso l’allenamento.

SABATO 6 MARZO

Il programma di domani, sabato 6 marzo, prevede inizialmente alle ore 11.30 la conferenza stampa di Mister Pioli; nel pomeriggio, alle 14.30, l’allenamento di rifinitura. A seguire, partenza per Verona.