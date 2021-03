Milan, verso la gara con il Verona: scelta la squadra arbitrale del match

MILANO – Dopo il pareggio con l’Udinese di Luca Gotti a San Siro, per il Milan è già tempo di pensare alla prossima gara, la settimana giornata del girone di ritorno contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. I rossoneri scenderanno in campo domenica prossima, alle 15:00, in trasferta. Poco fa la Lega Calcio ha reso noto il quintetto arbitrale che dirigerà il match del ‘Bentegodi’:

Arbitro: ORSATO

Assistenti: GIALLATINI – PRETI

IV uomo: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

Verso la gara del Bentegodi di domenica prossima

Il Milan di Stefano Pioli cercherà di riprendere il suo cammino in campionato dopo l’ultimo pareggio. I rossoneri sono in piena corsa per un posto in Champions League e voglio arrivare a centrare l’obiettivo. Certo l’obiettivo non è dei più semplici, anche perché con gli uomini di Juric all’andata finì 2-2, con un rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic. Non ci sarà però lo svedese domenica prossima, fermo a causa di un infortunio. Toccherà ancora una volta a Leao in attacco, oppure a Rebic con il portoghese che sarà spostato sulla fascia sinistra. Inoltre i gialloblù sono reduci dalla vittoria di ieri sera contro il Benevento.

Ecco tutte le altre designazioni arbitrali per la nuova giornata di Serie A

Crotone – Torino: Guida

Mondin – Baccini

IV: Pezzuto

VAR: Nasca

AVAR: Di Vuolo

Fiorentina – Parma: Abisso

Tegoni – Fiorito

IV: Serra

VAR: Pairetto

AVAR: Passeri

Inter – Atalanta: Mariani

Bindoni – Imperiale

IV: Sacchi

VAR: Valeri

AVAR: Ranghetti

Juventus – Lazio: Massa

Meli – Alassio

IV: Piccinini

VAR: Di Bello

AVAR: Peretti

Napoli – Bologna: Chiffi

Valeriani – Lo Cicero

IV: Ghersini

VAR: Di Paolo

AVAR: De Meo

Roma – Genoa: Fabbri

Vecchi – Fiore

IV: Giua

VAR: Banti

AVAR: Carbone

Sampdoria – Cagliari: Giacomelli

Longo – Dei Giudici

IV: Camplone

VAR: Calvarese

AVAR: Cecconi

Spezia – Benevento: Fourneau

Liberti – Lanotte

IV: Gariglio

VAR: Aureliano

AVAR: Costanzo

Udinese – Sassuolo: Maggioni

Paganessi – Grossi

IV: Pasqua

VAR: Manganiello

AVAR: Galetto