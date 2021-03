News Milan, così non va: per Pioli ora c’è un grosso problema da risolvere

MILANO – L’annata rossonera prosegue sui binari di una montagna russa, che non regala certezze e soprattutto continuità alla compagine guidata da Stefano Pioli. Dopo un eccezionale avvio di stagione che ha dato slancio al Milan sulla scia dei risultati del post lockdown, pian piano la squadra ha perso il passo, cedendo progressivamente terreno in classifica. Non un disastro, tutt’altro. Ma le premesse lasciavano sperare in un cammino meno altalenante. E così grandi e importanti vittorie come quella dell’Olimpico contro la Roma vengono quasi oscurate da alcune partite decisamente sottotono. L’ultimo esempio in ordine di tempo è ovviamente il risicatissimo pareggio contro l’Udinese, altro passo falso che pesa. Ci troviamo dunque di fronte ad un Milan a due facce. Il coraggio, la determinazione e il furore agonistico visto contro la Roma è completamente svanito contro l’Udinese e di esempi così, nel bene e nel male, ce ne sono tanti durante questa stagione. E, dall’analisi del percorso rossonero, emerge che per Pioli c’è un grosso problema da risolvere.

Allarme Milan, ecco cosa non va

Come giustamente riporta MilanNews, quella di quest'anno è una squadra che riesce ad essere quasi perfetta in trasferta, capace di raccogliere addirittura 31 punti lontano da San Siro. Con un invidiabile ruolino di marcia di 10 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, nessun'altra squadra ha fatto meglio del Milan, che dunque sarebbe primo in classifica contando solo le gare disputate in trasferta. Il dato clamoroso – e assolutamente da migliorare – riguarda quindi le partite casalinghe, che rappresentano il vero tallone d'Achille del Diavolo. In casa il Milan ha racimolato solo 6 vittorie, mentre i pareggi sono stati 4 e le sconfitte ben 3. Un cammino da settimo posto in classifica. Un vero peccato, uno spreco di punti che questo Milan non può permettersi, soprattutto tra le mura amiche. Se Stefano Pioli riuscisse a risolvere questo grave problema e aggiustare il tiro nelle gare casalinghe, i rossoneri potrebbero davvero tornare a spiccare il volo.