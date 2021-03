Calciomercato Milan, l’estate si avvicina: 13 nomi sulla lista di Maldini

MILANO – L’estate si avvicina a grandi passi e le società già programmano il futuro calciomercato estivo. Il Milan non fa certo eccezione, anzi Maldini e gli altri uomini di mercato rossoneri sono costantemente alla ricerca di giocatori. D’altronde è questo il momento di muoversi, anticipando i tempi e lavorando lontano dai riflettori del calciomercato. Certo, il Milan dovrà capire come finirà questa stagione e soprattutto se riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions League prima di poter chiudere i primi affari in entrata. Ma sulla lista della spesa, a prescindere dalla Champions, ci sono già tanti nomi davvero interessanti e anche qualche grossa sorpresa. Senza indugiare oltre dunque, partiamo subito con la raffica dei 13 nomi che sarebbero già nel mirino di Maldini in vista dell’estate <<<

Scheda 1 di 14