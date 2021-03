Serie A, Fiorentina-Milan: le probabili formazioni

MILANO – Ripatire. E’ questo l’obiettivo in casa rossonera, dopo le due sconfitte rimediate nell’arco di quattro giorni contro Napoli e Manchester United. Nonostante l’eliminazione dall’Europa League, la stagione del Milan ha ancora tanto da dire. La compagine meneghina occupa il secondo posto in classifica e deve riprendere la sua marcia verso la qualificazione alla prossima Champions. Domani è in programma una tappa fondamentale, sul campo della Fiorentina, reduce dalla vittoria per 4-1 ai danni del Benevento. Mister Pioli, però, deve ancora fare i conti con l’emergenza legata alle assenze. Per la sfida di domani non sono stati convocati, a causa dei rispettivi problemi fisici, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Mario Mandzukic, Rafael Leao e Daniel Maldini, oltre allo squalificato Ante Rebic.

TORNA IBRA DAL 1′ – Al centro della difesa ci saranno nuovamente Fikayo Tomori e Simon Kjaer, con Diogo Dalot e Theo Hernandez a presidiare le corsie laterali. A centrocampo Sandro Tonali affiancherà Franck Kessie. Solo panchina per Ismael Bennacer. Zlatan Ibrahimovic tornerà in campo dal primo minuto nel ruolo di centravanti, con Hakan Calhanoglu alle sue spalle. Lo svedese non gioca titolare dalla partita contro la Roma dello scorso 28 febbraio. Sulla fascia destra spazio ad Alexis Saelemaekers, mentre dalla parte opposta si contendono una maglia Brahim Diaz, Rade Krunic e Jens Petter Hauge.

RIECCO CASTROVILLI – Nella compagine gigliata ritroverà una maglia da titolare Gaetano Castrovilli, il quale completerà il terzetto di centrocampo con Pulgar e l’ex rossonero Bonaventura. Il tandem offensivo sarà composto da Franck Ribery e Dusan Vlahovic. Nel reparto difensivo confermati Martinez Quarta, German Pezzella e Nikola Milenkovic, a protezione di Dragowski. Di seguito, le probabili formazioni.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta, Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti, Ribery, Vlahovic. Allenatore: Cesare Prandelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Diogo Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.