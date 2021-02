Roma-Milan, Top e Flop: finalmente Rebic, Kjaer deviazione da evitare

MILANO – Finisce la gara dell’Olimpico, finisce con la vittoria degli uomini di Stefano Pioli. Roma-Milan è stata la gara che tutti i tifosi del club meneghino volevano e si aspettavano. Una risposta emotiva, di carattere. In goal Franck Kessie su rigore e Ante Rebic, dopo il pareggio dei giallorossi nel secondo tempo. Ecco i top e flop tra le fila della squadra rossonera, nella gara dell’Olimpico contro gli uomini di Paulo Fonseca.

Roma-Milan, Top Ante Rebic

Sarebbe facile scriver ancora una volta degli interventi di Gigio Donnarumma, ormai una costante. L’estremo difensore è una certezza di questa squadra. Ma dopo le tante critiche per il secondo tempo giocato con la Stella Rossa è la prova di Ante Rebic, che vale al croato la ‘palma di migliore in campo’. E’ un diesel l’ex Eintracht Francoforte, inizia piano, poi però cresce tantissimo l’esterno. Una spina nel fianco costante per la difesa della Roma, che patisce tantissimo le giocate di di Ante. Un goal, bellissimo, arrivato nel secondo tempo su assist di Saelemaekers, con un tiro a incrociare. A dire il vero sfiora più volte la rete. Il giusto premio arriva al 58′.

Flop Simon Kjaer

Scegliere il peggiore in campo questa sera non è impresa semplice. Perché i meccanismi del Milan hanno funzionato alla perfezione. Anche nei momenti dove i rossoneri hanno sofferto la Roma, ma una squadra forte è quella che sa anche soffrire. Simon Kjaer non si meriterebbe di finire tra i flop questa sera, ma la sua deviazione sul tiro di Veretout è stata decisiva, non tanto per la traiettoria che prende la palla, quanto perché sicuramente il suo tocco non permette a Donnarumma di arrivare sulla palla. Per fortuna del danese ci pensa poi Ante Rebic a risolvere la partita. In ogni caso la partita di Kjaer non è stata pessima, tutt’altro. Buona anche l’intesa con Tomori, preferito a Romagnoli dal primo minuto, peccato perché un episodio macchia la sua partita.