Roma-Milan, allo stadio Olimpico è tornata la ‘Banda Pioli’

MILANO – ‘Scusate il ritardo‘. Questo potrebbero dire i calciatori del Milan ai propri tifosi, dopo le due sconfitte in campionato, con Spezia e Inter, e i due pareggi con la Stella Rossa, sia a San Siro che a Belgrado. All’Olimpico però la squadra rossonera gioca davvero una grande partita, di carattere, di voglia, con la fame che era mancata nelle ultime uscite. Iconica l’immagine della squadra raccolta in cerchio e al centro, non servirebbe nemmeno dirlo, Zlatan Ibrahimovic. Tutto questo a pochissimi minuti dal calcio d’inizio. Era quello che i tifosi volevano vedere, era la partita che chiedevano dopo le tante critiche delle ultime settimane. Il Milan torna a vincere e lo fa con la Roma, nello scontro diretto per un posto in Champions League. All’Olimpico è finalmente tornata la ‘Banda Pioli’.

Primo tempo

Roma e Milan disputano una prima frazione di gioco a ritmo altissimo. Meglio gli uomini di Pioli, nella prima parte, che trovano due volte la strada del goal, ma in entrambi i casi il direttore gara annulla per fuorigioco, decisioni corrette. Pau Lopez comunque tiene a galla i suoi con delle buone parate fino al 43′, quando Franck Kessie sblocca il match su calcio di rigore. Ingenuo in questo caso il fallo di Fazio che concede il penalty al Diavolo. La Roma gioca un primo tempo ad intermittenza con Veretout e Mkhitaryan, senza però dare l’impressione di poter fare male al Milan.

Secondo tempo

Pronti via e i rossoneri vanno vicinissimi al goal del raddoppio con Theo Hernandez, un minuto dopo sono i giallorossi a pareggiare, nella più classica delle beffe per il Diavolo. Segna Veretout al 50′, il francese sfrutta la discesa si Spinazzola che sembrava incontenibile. Da qui la squadra di Fonseca sembra poter prendere in mano le redini del gioco, va vicina anche al raddoppio, ma quando si parla di Milan c’è sempre da fare i conti con Donnarumma. Al 58′ però Pau Lopez e Mancini decidono di fare un regalo agli ospiti sbaglia il rilancio il portiere e Calabria e Saelemaekers ne approfittano. Il belga mette un assist per Ante Rebic e il croato non si fa pregare: tiro ad incrociare e due a a uno per il Milan. I giallorossi provano in tutti i modi a far male agli avversari, ma sale in cattedra Donnarumma, che spegne ogni iniziativa dei padroni di casa. Ritmi alti fino alla fine, ma sono i rossoneri ad esultare al triplice ischio del direttore di gara.

Le brutte notizie di serata sono senza dubbio gli infortuni di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic. Tutti e tre sono usciti per necessità e non per scelta tecnica. La situazione peggiore sembra essere quella del croato. La sfortuna non sembra voler abbandonare la squadra di Stefano Pioli.