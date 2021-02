News Milan – Trionfo a Roma e pazza idea di Maldini: “Colpo da Champions”

MILANO – Il Milan studia il futuro e lo vuole fare con un’attenta programmazione. Questa passa soprattutto da una oculata gestione delle spese, complice anche la crisi che ha investito molte società a causa del Coronavirus. Uno dei giocatori su cui la società rossonera vuole puntare in tal senso è Brahim Diaz. Troppi infatti i 25 milioni richiesti dai blancos del Real Madrid per il classe 1999. Paolo Maldini vuole far leva però sugli ottimi rapporti che intercorrono fra i due club per provare a portare la situazione a suo favore.

BRAHIM DIAZ PRONTO A TORNARE E IL DESIDERO DEL MILAN – Intanto il gioiellino cresciuto nelle giovanili del Manchester City si prepara al tornare. “Ready” ha scritto su Instagram l’andaluso, ormai pronto a tornare in campo. Smaltiti, infatti, quei problemi alla coscia che lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca al termine del girone d’andata. Assente da sei partite, Europa League compresa, l’ex Real Madrid è ora chiamato a tornare protagonista. Il Milan ha potuto godere spesso delle sue giocate negli sprazzi che gli ha concesso, spesso dalla panchina, Stefano Pioli. Insomma, al Milan un giocatore come Brahim fa comodo e lo spagnolo lo ha dimostrato a Roma, entrando bene nella ripresa al posto di Calhanoglu. Per questo motivo Maldini sta già lavorando per confermarlo a Milanello, per avere rotazioni anche in caso di qualificazione alla Champions.

LA STRATEGIA PER AMMORTIZZARE LE SPESE ED IL RINVIO AL PROSSIMO ANNO – Per evitare di pagare il gravoso riscatto del calciatore dunque, la strategia è chiara. Rinnovare il prestito secco per un’altra stagione. In questo modo la società rossonera si assicurerebbe a costo nullo il giocatore per un’altra stagione e rimanderebbe il problema dell’acquisto definitivo ad un altro momento. Momento magari in cui le casse rossonere potranno godere di una maggiore liquidità. Il piano è servito, insomma. Ora sta a Maldini e alla società rossonera, metterlo in pratica e convincere il Real Madrid. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<