Roma-Milan: le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Vince il Milan di Stefano Pioli, dopo due sconfitte consecutive in campionato, vince con la Roma. La squadra rossonera, grazie al rigore trasformato da Franck Kessie, nel primo tempo e la rete di Rebic nella seconda frazione di gioco. In mezzo la marcatura di Veretout.

Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli per Roma-Milan

DONNARUMMA – 7: La solita prestazione sicura del portiere rossonero, che non risente delle questioni legate al contratto o della fascia di capitano. Tiene in piedi il Milan quando sembra stia per capitolare.

CALABRIA – 6,5: Si procura il rigore grazie alla sue avanzate, ordinato dietro, freddo quando c’è da spazzarla. Senza sbavature.

TOMORI – 6,5: Gioca lui e non Romagnoli, scelta che paga. Il centrale fa valere il fisico e la velocità. Gi viene anche annullato un goal, giustamente, per fuorigioco.

KJAER – 5: Un buon primo tempo, rovinato dall’inizio della seconda frazione di gioca. Il suo tocca disturba Donnarumma, sul tiro di Veretout. Uno a uno e palla al centro.

THEO HERNANDEZ – 6,5: Non parte bene, Gli sfugge subito Pellegrini, poi però il francese cresce ed è sempre pericoloso quando sale nell’area avversaria, così come in difesa prende le misure agli esterni della Roma.

KESSIE – 7: Ancora un goal, ancora dal dischetto, ‘il Presidente’ è un cecchino dagli undici metri. Gioca la solita gara anche in mezzo al campo.

TONALI – 6: Fa buone cose, salva il risultato nel primo tempo con una scivolata alla disperata. Poi però sbaglia quando sembrava aver trovare la giusta convinzione. Prestazione a corrente alternata.

SAELEMAEKERS – 6: Dell’attacco rossonero è quello meno coinvolto e più timido. Rimedia un giallo in apertura di secondo tempo. Poi però regala l’assist a Rebic dell’uno a dre.

CALHANOGLU – 6: Si è rivista qualcosa del giocatore che abbiamo ammirato nei mesi scorsi. Sta tornando la miglior condizione, peccato che esca tra primo e secondo tempo per un problema fisico.

REBIC – 7: Diventa più pericoloso con il passare del tempo, va vicino al goal in diverse occasione, anche lui all’Olimpico doveva dare risposte. Sicuramente una delle prove più convincenti dell’ultimo periodo. Segna nel secondo tempo, incrociando benissimo. Gran goal in una grande partita, deve ringraziare però Pau Lopez e Mancini.

IBRAHIMOVIC – 6,5 : Ibra sa fare reparto da solo. Gli annullano un goal per fuorigioco millimetrico, ma è giusto così. Lotta su ogni pallone è il solito leone.

BRAHIM DIAZ – 5: Doveva prendere le redini del gioco, fa una fatica incredibile. Anche lui ha bisogno di ritrovare la migliore condizione, dopo un mese passato ai box.

LEAO – 5,5: Non è Ibra e lo sappiamo, anche lui però è uno di quei calciatori che sembra aver bisogno di rifiatare.

KRUNIC – 6: Entra al posto di Rebic infortunato, ma non replica quanto visto con la Stella Rossa.

CASTILLEJO – S.V.

MEITE – S.V.