Pioli: “Risposta importante da parte del gruppo”

MILANO – Al termine di Bologna-Milan, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha commentato la vittoria in conferenza stampa: “Per vincere in questo campionato bisogna fare fatica contro tutte le squadre. Nessuno ti regala nulla. Abbiamo creato tanto, poi abbiamo commesso un’ingenuità che ha rimesso in gioco il Bologna e ci ha fatto vivere un finale di sofferenza. Comunque è bello vincere anche così. Non penso ci sia stato un calo fisico. Anche dopo il gol subito abbiamo tenuto abbastanza bene il pallone e siamo stati pericolosi, andando vicini al terzo gol. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, nonostante gli ultimi minuti nel complesso c’è stata una bella prestazione da parte della squadra. Dopo le sconfitte contro Atalanta e Inter è arrivata una risposta forte da parte dei ragazzi, Negli ultimi due giorni avevamo alzato ritmo e qualità e penso che anche oggi si sia visto”.

Sui rientri di Calhanoglu e Bennacer: “Più giocatori abbiamo a disposizione e più abbiamo possibilità sui cambi. Ora abbiamo una settimana per preparare la prossima gara cosa che fino ad ora non abbiamo avuto. Possiamo fare una bella partita”.

Su Leao: “Si, ha fatto un’ottima prestazione. Oggi abbiamo avuto 10 occasioni, abbiamo vinto tanti duelli e fatto un’ottima gara. Dobbiamo continuare così”.