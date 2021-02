Milanello, la seduta odierna e il video del gol di Calabria

MILANO – Sabato sera il Milan affronterà lo Spezia al Picco, lo stadio della formazione ligure. Il club rossonero, nella giornata di oggi ha emesso, sul proprio sito internet acmilan.com, un comunicato sulla seduta odierna che si è svolta – Sabato sera il Milan affronterà lo Spezia al Picco, lo stadio della formazione ligure. Il club rossonero, nella giornata di oggi ha emesso, sul proprio sito internet acmilan.com, un comunicato sulla seduta odierna che si è svolta sotto gli occhi dell’allenatore Stefano Pioli “GIORNATA DI LAVORO TECNICO-TATTICO PER LA SQUADRA A Milanello i rossoneri proseguono gli allenamenti verso Spezia-Milan

Giornata di pioggia a Milanello, dove la squadra si è ritrovata questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno. IL REPORT

Attivazione muscolare in palestra prima di spostarsi sul campo per una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità eseguiti con l’ausilio degli ostacoli. La sessione è proseguita con alcune esercitazioni tecnico-tattiche alla massima intensità possibile; a seguire lavoro sul possesso prima di iniziare una partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna. GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO

Il programma di domani, giovedì 11 febbraio, prevede un allenamento al mattino.”

LE FOTO DELLA SEDUTA ODIERNA E IL GOL DI DAVIDE CALABRIA

Il club di via Aldo Rossi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto della seduta odierna. Ma non solo. Infatti tra i post odierni c’è anche il video del gol segnato da Davide Calabria. Prima della reta il terzino era stato trattenuto da Theo Hernandez al quale il classe ’96 ha scritto: “Theo, non riesci a fermarmi nemmeno così“. Ecco i post e l’immagine del commento: