CT Ungheria: “Milan, con Pioli bel gioco e grandi risultati”

MILANO – Venerdì sera ripartirà il campionato di Serie A, con il ventiduesimo turno che si aprirà con l’anticipo fra Bologna e Benevento allo stadio Renato Dall’Ara. Il Milan scenderà invece in campo sabato alle 20.45, in casa dello Spezia di Vincenzo Italiano. Una partita da vincere a tutti i costi, per presentarsi alla stracittadina del 21 febbraio nel migliore dei modi. L’Inter, dal canto suo, avrà una sfida molto impegnativa a San Siro contro la Lazio di Simone Inzaghi, tornata in zona Champions League grazie a sei successi consecutivi. Anche la Juventus avrà una gara tutt’altro che agevole: la squadra bianconera dovrà far visita al Napoli sabato pomeriggio. Degli allenatori protagonisti in questo campionato ha parlato, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il Commissario Tecnico dell’Ungheria Marco Rossi.

IL SUO COMMENTO – “Nella prima parte di stagione, in particolare per le prime dieci giornate, credo che Roberto De Zerbi come risultati e qualità del gioco sia stato col Sassuolo una sorpresa e, al tempo stesso, una conferma. La squadra neroverde aveva infatti già dato nello scorso campionato dei segnali importanti in tal senso. Nella prima parte di questa stagione è stata costantemente in zona europea. Quanto fatto però da Stefano Pioli col Milan è quasi inaspettato. Ha saputo unire il bel gioco a grandi risultati. Non è un caso che sia primo dall’inizio del campionato. Poi ovviamente ci sono i soliti noti: l’Inter con Antonio Conte è una garanzia, ma stanno facendo bene anche Paulo Fonseca e Simone Inzaghi. Andrea Pirlo con la Juve era partito male, quasi in modo confusionario, ma poi quando ha conosciuto bene pregi e difetti dei suoi giocatori, è riuscito a dare un’identità precisa alla propria squadra. Penso che ora si possa tranquillamente dire che anche Pirlo sta facendo un ottimo lavoro”.