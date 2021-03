Milan-Napoli, i convocati di Gennaro Gattuso

MILANO – Messo in archivio il prezioso pareggio ottenuto all’Old Trafford di Manchester giovedì in Europa League, il Milan si prepara per una nuova durissima sfida in campionato. Domani sera la squadra di Stefano Pioli riceverà a San Siro il Napoli allenato dall’ex rossonero Gennaro Gattuso, nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Un’altra partita fondamentale in ottica Champions League. La compagine partenopea, che attualmente occupa il settimo posto in classifica a quota quarantasette punti, è reduce dal successo casalingo ottenuto domenica scorsa ai danni del Bologna al Diego Armando Maradona, per 3-1, con la doppietta di Lorenzo Insigne e la rete di Osimhen. Per la sfida di domani, però, Gattuso deve fare i conti con delle pesanti defezioni nel reparto difensivo. Il tecnico calabrese, infatti, non ha a disposizione Manolas, Rrahmani e Ghoulam. Quest’ultimo ha terminato anticipatamente la stagione per infortunio. Ecco la lista dei ventuno convocati azzurri.

PORTIERI: Meret, Ospina, Contini.

DIFENSORI: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka, Costanzo.

CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano.

ATTACCANTI: Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi.

LE PROBABILI SCELTE DI GATTUSO – Tra i pali si rinnova il ballottaggio fra David Ospina e Alex Meret, con il primo leggermente favorito. Al centro della difesa, Nikola Maksimovic affiancherà Kalidou Koulibaly. A destra spazio a Giovanni Di Lorenzo, mentre sulla corsia opposta si contendono una maglia Elseid Hysaj e Mario Rui. A centrocampo l’ex rossonero Tiémoué Bakayoko farà coppia con Fabian Ruiz. Sulla trequarti confermatissimo Piotr Zielinski, affiancato da Matteo Politano e da capitan Lorenzo Insigne. Per il ruolo di prima punta, Dries Mertens appare in vantaggio rispetto a Victor Osimhen. Di seguito, la probabile formazione partenopea.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens. Allenatore: Gennaro Gattuso.