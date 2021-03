Milan-Napoli, Donati: “Partenopei favoriti, vi spiego perché”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione Arena Maradona, Massimo Donati, ex calciatore del Milan oggi opinionista di DAZN, si è espresso sulla sfida che domani sera la squadra rossonera disputerà a San Siro contro il Napoli, nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A: “Secondo me gli azzurri partono favoriti, perché il Milan ha speso tante energie, sia fisiche che mentali, nella gara di Europa League col Manchester United. Sarà questo l’handicap del Milan contro il Napoli. Al di là delle assenze, alle quali comunque la squadra di Pioli è riuscita a sopperire alla grande. Chi gioca le coppe, solitamente, fa fatica subito dopo in campionato, ma è fisiologico. Il Milan ha avuto un periodo di flessione, con qualche prestazione sottotono e alcune battute d’arresto. Tuttavia, è una squadra quadrata, con le idee molto chiare e un grande spirito di gruppo. Può dare fastidio a tutti e lo ha ampiamente dimostrato. Credo che quella di domani sarà una gara molto equilibrata, fra due squadre forti, anche se vedo il Napoli leggermente favorito sulla carta”.

SUL NAPOLI – “Finora è stata una stagione piuttosto travagliata. I risultati sono stati altalenanti. Purtroppo sono state create anche delle tensioni senza motivo, che di certo non hanno fatto bene al gruppo. E’ vero che gli infortuni non hanno aiutato e tuttora ce ne sono, ma Gattuso non molla, è sempre sul pezzo e trasmette la sua carica alla squadra. Le partite vengono spesso decise dagli episodi, ora al Napoli non resta che riportare gli episodi a proprio favore. Rino non si è mai pianto addosso. Al contrario, si è sempre rimboccato le maniche affrontando le difficoltà per cercare di superarle. Va avanti per la sua strada con grande determinazione”.